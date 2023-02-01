موعد عرض مسلسل «تياترو» على cbc

ينطلق عرض المسلسل الجديد «تياترو» حصريا على قناة cbc، بدءًا من 11 فبراير الجاري في الثامنة مساء.

تفاصيل مسلسل تياترو

مسلسل تياترو مكون من 30 حلقة، ويدمج الدراما والمسرح معا، إذ يضم عددا كبيرا من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما يتضمن العمل ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.

أبطال مسلسل تياترو

المسلسل بطولة عبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا وسليمان عيد وحمدي الميرغني وحجاج عبد العظيم وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وبدرية طلبة ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ومحسن صبري ومحمد الصاوي وسعد الصغير ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذاع مسلسل «تياترو» من السبت للأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء على قناة cbc العامة، على أن يذاع في تمام الساعة 11:00 مساء على قناة cbc دراما.