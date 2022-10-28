نجل إدوارد يخوض أولى تجاربه التمثيلية في «تياترو» رمضان 2023

يستعد الفنان الشاب ماركو، ابن الفنان إدوارد، لخوض أولى تجاربة التمثيلية من خلال انضمامه إلى مسلسل تياترو الذي يقدمه المخرج رؤوف عبد العزيز للعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشف ماركو، في تصريحات صحفية، عن سعادته بخوض أولى تجربة التمثيلية مع مخرج كبير مثل رؤوف عبد العزيز وخاصة أنها تجربة خاصة تجمع عددا كبيرا من المواهب الشبابية.

تفاصيل مسلسل تياترو

ومسلسل تياترو هو عمل فني جديد من نوعه يدمج ما بين الدراما والمسرح معا، ويضم عددا كبيرا من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وليس هذا فحسب ولكن سيتضمَّن مسلسل تياترو ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.

يُذكر أن ماركو كان قد خاض تجربة الغناء من قبل وكان آخرها مشاركته في ديو غنائي جمعه بوالده الفنان إدوارد والذي حمل عنوان «فاكس» التي كتب كلماتها أحمد مرزوق، أما كلمات الراب فكتبها ماركو وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل.