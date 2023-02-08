إصابة شاب في احتراق منزله بالإسماعيلية بسبب الرياح.. حالته خطيرة

أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر، أمس الثلاثاء، بسبب اشتعال النيران في منزله بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان قد تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في أحد المنازل بمنطقة أبو رشيد التابعة لمدينة القنطرة غرب.

انتقال سيارات الحماية المدنية

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماده قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

وسيطرت قوات الحماية المدينة على الحريق إلا أنه تسبب في اشتعال النيران بالمنزل بالكامل فيما أصيب الشاب محمد أمين بجروح خطيرة خلال محاولته السيطرة على الحريق.

وبحسب المصادر الأمنية وشهود العيان فإن كابل كهرباء سقط على المنزل بسبب شدة الرياح واضطراب حالة الطقس تسبب في ناس كهربائي واشتعال النيران في المنزل.

نقل المصاب إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف نقلت الشاب المصاب الي مستشفي أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن الشاب مصاب بحروق مختلفة في أنحاء الجسم، وفي حالة خطرة وتم احتجازه في المستشفي وإجراء الطوارئ اللازمة له.

وأضافت المصادر أنه تم إجراء التحاليل والاشعات اللازمة للمصاب مشيرة إلى أنه في حالة غير مستقرة منذ دخوله بسبب انتشار الإصابات في مختلف أنحاء الحسم.