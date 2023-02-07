أحمد موسى: مصر أول دولة تحركت لتقديم المساعدات للشعب السوري

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتحرك الفوري لمصر في دعم الشعب السوري، عقب مأساة الزلزال المُدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا.

المباني السورية والتركية

عرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، لقطات جوية أظهرت دمارا كبيرا في المباني السورية والتركية؛ بسبب الزلزال المروع والكارثي الذي ضرب الدولتين، الأمر الذي استدعى إعلان تركيا حالة الطوارئ لـ3 أشهر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أعداد ضحايا زلزال سوريا وتركيا مرشحة للزيادة كل دقيقة، كما أن الطقس السيئ في سوريا وتركيا، تسبب في صعوبة وصول المساعدات لإنقاذ المواطنين العالقين.

أمريكا تتحدث عن مساعدات فقط

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن أمريكا تتحدث عن مساعدات فقط؛ دون أن تُقدّم خطوات جدية على الأرض، كما أن مصر أول دولة عربية تحركت أمس عقب الكارثة، مستنكرًا وجود حصار على سوريا والرئيس السوري، حيث تقوم أمريكا بفرض عقوبات بينما يموت السوريين.

وقال موسى: «يا جماعة انقذوا سوريا ونحوا السياسة جانبًا؛ الأمريكان لازم يخلوا عندهم إنسانية؛ الزلزال ده عرى الغرب وأمريكا والدول التي تتشدق بحقوق الإنسان؛ سايبين مئات آلاف السوريين في العراء بسبب قانون قيصر الأمريكي».