قصواء الخلالي تعلن تكريم «الشركة المتحدة» لوزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت تكريم وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للكتاب، والعاملين جميعا، وفرق العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، أن الصحافة بشكل أو بآخر عربيا وإقليميا ودوليا، غطت الفعاليات نظرا لأهمية الموضوع، خاصة أن مصر مركز ثقل الشرق الأوسط والمنطقة العربية والدولة الرائدة والقائدة في هذا المجال.

مصر مركز ثقل الشرق الأوسط والمنطقة العربية

وأشارت إلى أن فعالية معرض الكتاب مهمة، وتعبر عن قدرات الدولة المختلفة، وعن الإطار العام لمشروع صناعة الوعي المصري.

وتابعت الإعلامية: «بانتهاء هذا المعرض سعداء بوجود وزيرة الثقافة، والفريق الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، بعد جهد كبير بذل في المعرض، اليوم هناك تكريم وتقدير وحفاوة كبيرة للغاية»

تكريم كبير لوزيرة الثقافة المصرية

وواصلت: «سيكون هناك فقرة استثنائية، والشركة المتحدة آثرت بأنه بمجرد الانتهاء من المعرض أن يكون هناك تكريم كبير لوزيرة الثقافة المصرية والعاملين بفريق عمل معرض القاهرة للكتاب، بالرغم من التحديات التي كانت موجودة والظروف الدقيقة التي كانت موجودة ويكون المعرض بهذا الشكل والحالة الكبيرة والإقبال الكبير».