«متحدث الكهرباء» لـ قصواء الخلالي: انتقلنا من العجز الشديد إلى الوفرة والاحتياطي في الطاقة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال كان يتراوح من 2000 إلى 8000 ميجا وات، لكنه بلغ في عام 2014 نحو 6000 ميجاوات، مشددًا على أن مصر انتقلت من العجز الشديد إلى الوفرة والاحتياطي في الكهرباء.

60 ألف ميجاوات من الكهرباء

وأضاف حمزة، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن مصر أصبح لديها ما يقرب من 60 ألف ميجاوات من الكهرباء، وأقصى حمل وصلت إليه في الصيف الماضي يزيد على 34 ألف ميجاوات، ورغم ذلك كان هناك احتياطي يتخطى الـ13 ميجاوات.

تطور كبير في خطوط الجهد الفائق الـ500 كيلو فولت

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر انتقلت من العجز الشديد إلى الوفرة والاحتياطي، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر على مستوى الإنتاج وشركات نقل وتوزيع الكهرباء، موضحًا: «خطوط الجهد الفائق الـ500 كيلو فولت كان لدينا منها حتى عام 2014 نحو 3000 كيلومتر، لكن هذا الرقم زاد إلى أكثر من 7600 كيلومتر».

واستطرد: «على مستوى محطات المحولات الـ500 كيلو فولت كان لدينا 10 محطات محولات، لكن أصبح الآن لدينا 31 محطة محولات».