أستاذ علوم سياسية لـ قصواء الخلالي: موقف مصر بعد الزلزال يعبر عن القيمة الإنسانية

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إن علاقة مصر بسوريا قوية، وكانت تشكل مع مصر دولة واحدة، كما أن تركيا تربطها مع مصر تاريخ مشترك طويل.

موقف مصر

أضاف «أحمد» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن موقف مصر بعد حادث الزلزال، يعبر عن القيمة الإنسانية في السياسة الخارجية المصرية.

الشد والجذب بين مصر وتركيا

وأشار إلى أنه بعد فترة من الشد والجذب بين مصر وتركيا، نظرا لأن ملف العلاقات كان محملا بعدد من القضايا، منها قضايا ثنائية وإقليمية، ومنذ عام 2021 بدأت محاولات دؤوبة من أجل إدارة حوار مصري تركي، يحاول أن يعبر هذه الخلافات، لكن يعبرها بأسلوب موضوعي وعلمي، ولهذا لاحظ البعض البطئ في تحقيق إنجازات في هذا الحوار.

دليل الجدية

ولفت إلى أن البطئ في الحوار أمر لا يدعو للقلق، بل هو دليل الجدية وبحث أوجه الخلافات بدقة، بما يجعل هناك اطمئنان، وعندما يصل الطرفان لاتفاق ولو بعد حين، فسيكون مبنيا على أسس راسخة معينة.