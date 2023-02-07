قصواء الخلالي عن مساعدات مصر لتركيا وسوريا: سياستنا متزنة وحكيمة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدولة المصرية تفاعلت سريعا أمس، بعد وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، وتواصل الخارجية المصرية مع الخارجية السورية والتركية، إضافة لذلك أعلنت مصر إرسال مساعدات الإغاثية للدولتين في حالة إنسانية وسياسية ودبلوماسية لائقة بمقام الدولة المصرية وبتاريخها، خاصة في عهد الرئيس السيسي، «السياسة الخارجية المصرية متزنة ومتعاونة وحكيمة».

التاريخ المصري والسوري هو تاريخ عربي ونضال مشترك

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، أن التاريخ المصري والسوري تاريخ عربي ونضال مشترك، فكانت البلدين وطن واحد تحت مسمى الجمهورية المتحدة.

وأشارت إلى أن المقصود بالجيش الأول الميداني كان في وقت الجمهورية العربية المتحدة، وكان موجود وقتها في سوريا وشارك في نصر أكتوير 1973، لافتة إلى أن ملايين من الإخوة السوريين تستقبلهم مصر وتفتح ذراعيها، وتقدم لهم الكثير دول كلل أو ملل.

مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضحت الإعلامية أن إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا، هذه هي مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسياسة الخارجية المصرية المتزنة والمتعاونة والحكيمة، والتي تحقق المصالح المصرية المشتركة، ولتقديم هذا الكم الكبير من الإنسانية في العالم، وكانت مصر تتبنى عبر السنوات الماضية الدعوات للإنسانية حتى في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كانت دعوة الرئيس السيسي هي وقف الحرب الروسية الأوكرانية.