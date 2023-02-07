إدارة الكوارث تعلن حصيلة زلزال تركيا الجديد.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 5434

أعلنت إدارة الكوارث التركية، منذ قليل، تفاصيل زلزال تركيا الجديد، إذ سجلت هيئة المسح الجيولوجي أنه كان بقوة 5 درجات في كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

زلزال تركيا الجديد

وذكرت إدارة الكوارث التركية، أن زلزال تركيا الجديد يضرب تركيا وسط ارتفاع ضحايا أعداد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 5434 شخصا، وإصابة 31777 حتى الآن، كما أعلن المرصد السوري، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2150، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ضربات متتالية تضرب تركيا وسوريا

زلزال تركيا الجديد وسط هزات وضربات متتالية تضرب تركيا وسوريا وتسبب في انهيار آلاف المباني والمنازل السكنية وتدمير محطات كهرباء وغاز، وتسببت في خروج آلاف المواطنين في الشوارع وسط برد قارس.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن الزلزال سبب انهيار 2749 مبنى في ولاية هاتاي حسب إحصاءات أولية.

ومن جهة أخرى، ذكر وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن 2600 جندي يشاركون في عمليات الإغاثة و75 طائرة والمروحيات هي الأكثر كفاءة في ظل هذه الظروف.

أكبر كارثة تعيشها تركيا منذ زلزال أرزينجان في عام 1939

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الزلزال أكبر كارثة تعيشها تركيا منذ زلزال أرزينجان في عام 1939، مشيرا إلى أن الزلزال تسبب فى انهيار آلاف المباني والمساكن.

وأضاف أنه جرى تأجيل الدراسة من أجل توفير مرافق السكن الجامعي والحرم الجامعي بسبب ترك أعداد كبيرة من المواطنين منازلهم جراء الزلزال، كما أعلن حالة طوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المنكوبة، وأن فريق الإنقاذ يحاول بكل السبل البحث عن المفقودين.