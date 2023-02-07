خبير بالقطاع النفطي لقناة القاهرة الإخبارية: الوضع في تركيا كارثي

قال أحمد طرطار، خبير القطاع النفطي، إن الوضع في تركيا كارثي بعد الزلزال وضرب البنية التحتية بتركيا وسوريا بعنف، وهو ما أثر على القطاع النفطي بصورة خاصة، وكذلك القطاع الغازي، فالبنية التحتية تأثرت تأثيرا مباشرا حسب التقارير الواردة من هناك.

تركيا تقدم إنقاذ البشر في الوقت الحالي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نوعا من التوجه إلى إنقاذ البشر ثم بعد ذلك تبدأ عملية الإصلاح وإعادة الاقتصاد إلى مآله، وبالتالي سيستغرق ذلك نوعا من الوقت، كما أن الأضرار ببعض الأنابيب الموردة للغاز ستعمل الحكومة التركية بمعونة العالم بأثره، ورأينا توافدا كبيرا من العالم على تركيا سواء بالإنقاذ أو بالمساعدات لإعادة تدوير الماكينة الاقتصادية، والاجتماعية بصورة عامة.

السعي لإنقاذ المواطنين

وتابع: «كل الجهود ستنصب في البداية على الجانب الإنساني، وسعي دءوب لإنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض، ثم بعد ذلك وخلال ثلاثة أو أربعة أيام سنتوجه للبنية التحتية لإصلاح البنى المرتبطة بالطاقة سواء كانت بترولية أو غازية».