عميد «الذكاء الاصطناعي» بالمنوفية: استخدام معدات ذاتية الدفاع في الحروب خطر

قال الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، إن أحد مخاطر الذكاء الاصطناعي هو استخدامه في الحروب، فسيكون هناك معدات كاملة ذاتية القيادة أو الدفاع، فهذه الآلة ستكون مجردة بالمشاعر وسيتعامل بشكل غير آدمي أو أخلاقي في الحروب وبالتالي سيكون سلاح مطلق.

هناك بعض الدول بدأت في تصنيع مثل هذه الأسلحة

وأضاف عبدالرؤوف، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أنّ هناك بعض الدول بدأت في تصنيع مثل هذه الأسلحة، وله خوارزيميات وموجود منذ حرب العراق في عام 1990.

من ضمن مخاطر الذكاء الاصطناعي الفترة المقبلة هي التمييز

وأشار إلى أنّ من ضمن مخاطر الذكاء الاصطناعي الفترة المقبلة هي التمييز، حيث وجدت بعض الشركات مثل أمازون بأن برامج تعيينات الوظائف بها تحيز ضد المرأة، لأنّه حينما جرى تدريبها على بيانات قديمة وكانت بلغة المذكر.