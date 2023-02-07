ضبط عاطل بحوزته كمية الحشيش وسلاح أبيض في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش، وسلاح أبيض، أثناء قيامه بالترويج للمخدرات، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

تفاصيل ضبط المتهم

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، مقيم بمدينة فوه، بالاتجار فى المواد المخدرة، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، فى أحد الأكمنة المُعدة له، وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من الحشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.