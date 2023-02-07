«المتحدة» تكرم وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب في حلقة خاصة ببرنامج «في المساء مع قصواء»

يستضيف برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، الليلة على الهواء مباشرة، في احتفالية وتكريم خاص من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد البهي، وأعضاء فريق عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

تنفيذ المعرض بصورة مُشرّفة

ويأتي ذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تنفيذ المعرض بصورة مُشرّفة، ولدورهم في نجاح الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط تحديات كبيرة استطاعوا مواجهتها وتجاوزها؛ وتقديم المعرض لملايين المصريين، ولضيوف مصر من الجنسيات العربية والأجنبية، بالصورة التي تليق بمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي إطار مشروع مصر الأكبر لصناعة الوعي وبناء الإنسان، عبورًا نحو الجمهورية الجديدة، لينتصر الوعي المصري، متخطيًا كل المعوقات والتحديات، وذلك إيمانًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأهمية المشروع الثقافي المصري ومشاركة في مسيرته، ودعمًا لكل منجز مصري تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها على الأصعدة كافة