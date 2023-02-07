عبد المنعم سعيد لبرنامج المشهد: جماعة المثقفين جزء من نخبة الدولة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن المثقف هو الشخص الذي يستوعب المعرفة في العالم، ويستطيع إنتاج ثقافة يقدمها إلى المجتمع الذي يعيش فيه، مشيرًا إلى أن المثقف قادر على تحليل التاريخ، وما سبقه من إنتاج ثقافي.

القرارات الخاصة بالمجتمع

وتابع «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن جماعة المثقفين جزء من نخبة الدولة التي تؤثر في القرارات الخاصة بالمجتمع، مشيرًا إلى أن المثقف جزء من القوى الناعمة للدولة.

العلوم والمعارف والفنون

وأضاف أن الثقافة تشمل العلوم والمعارف والفنون، وكل ما يؤدي إلى تنمية ملكة النقد لدى الأفراد في المجتمع، مشيرًا إلى أن المجتمع لا يمكن أن يعيش دون ثقافة، والثقافة قد تكون مادية موجودة في العمارة والملابس والطعام أو الفنون والموسيقى، والاشكال الجديدة من التعبيرات المختلفة.

الثقافة المتمردة

وأشار إلى أن الثقافة وظيفة مهمة، لأنها معنية بالشعب كله، فمن يؤلف كتابًا يؤلفه للشعب أجمع، وليس لفئة معينة، مشيرًا إلى أن هناك بعض أنواع من الثقافة المتمردة، التي تخرج بأفكار جديدة، وهذا الأمر موجود في كل أشكال الإنتاج الأدبي والفني التي تخرج عن كل ما هو تقليدي وشائع.

ولفت إلى أن الإعلامي من الضروري ان يكون مثقفًا، ولكن المثقف ليس من الضروري أن يكون إعلاميًا، لأن الإعلام هو جسر الوصول إلى الشارع.