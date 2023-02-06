وكالة الفضاء المصرية لـ نشأت الديهي: العلم لا يستطيع التنبؤ بوقت حدوث الزلازل

كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد، ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، الأسباب العلمية للزلزال الذي ضرب أنقرة وسوريا، وتسبب في وقوع آلاف الضحايا.

زلازل اليوم كارثة

وقال «العسكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الاثنين، إن الزلزال الذي حدث اليوم كارثة بكل المقاييس، وهو الأكبر من نوعه في هذه المنطقة منذ عدة سنوات، مضيفا أن الزلزال أحد الكوارث الطبيعة التي تحدث، والعلم ليس لديه القدرة على التنبؤ بوقت حدوث الزلزال، ولكن هناك إمكانية لتحديد الأماكن التي قد تشهد الزلزال.

وأشار نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، إلى أن عمق الزلزال الذي حدث اليوم يصل لـ17 كيلو، مشيرًا إلى أن سوريا وتركيا تعرضت اليوم ليس لزلزالاً واحدًا مثلما يتوقع البعض، ولكن لـ85 زلزالاً بدرجات متفاوتة الشدة.

الزلازل تبدأ من باطن الأرض

أوضح أن الزلازل تبدأ من باطن الأرض، خاصة في المناطق التي تشهد فوالق أرضية، مضيفًا أن أماكن الزلزال معرفة ، لأنها تحدث في الفوالق الأرضية، مشيرًا إلى أن الكرة الأرضية في البداية كانت قارة واحدة، وعلى مر ملايين السنوات، انفصلت القارة الواحدة، وظهرت الكثير من القارات، بسبب ضعف القشرة الأرضية، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية كانت متحدة بشكل كامل مع أمريكيا الجنوبية في لحظة من اللحظات.