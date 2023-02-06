وزير الاتصالات لـ نشأت الديهي: بدأنا تصنيع الموبايل في مصر العام الماضي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارة الاتصالات بداية من 2022 بدأت تركز بشكل فعال على تصنيع التابلت والموبايل محليًا، مشيرًا إلى أن التصنيع حقيقي، وليس تجميعا، مثلما كان يحدث في المرحلة السابقة.

نسبة القيمة المضافة الناتجة من تصنيع الهواتف لا تقل عن 40%

وتابع «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن نسبة القيمة المضافة الناتجة من تصنيع الهواتف لا تقل عن 40%، وهذا يعني أن 40% من قيمة هذه الصناعة تصنع محليًا، وباقي أجزاء الموبيل تستورد من الخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة وقَّعت اتفاقًا مع شركة سامسونج على تصنيع التابلت في مصر، وبدأ بالفعل التصنيع في مصر، وطلاب الصف الأول الثانوي تسلموا هذا العام لأول مرة التابلت المصنع في مصر.

الوزارة بدأت عقد اتفاقات مع الشركات المصنعة للهواتف المحمولة

ولفت وزير الاتصالات إلى أن الوزارة بدأت عقد اتفاقات مع الشركات المصنعة للهواتف المحمولة، من خلال الاتفاق مع شركة نوكيا وأوبو، وجاري الاتفاق مع شركات أخرى، مضيفًا أن جميع هذه المصانع خاصة بالقطاع الخاص، ووزارة الاتصالات تقدم سياسة تحفيزية لهذه المصانع.

سياسات لتحفيز شركات المحمول على افتتاح أفرع لها مصر

ولفت إلى أن الوزارة أقرت مجموعة من السياسات التحفيزية لتحفيز شركات المحمول لافتتاح أفرع لها مصر، منها إعفاء الشركات من رسوم التنمية التي كانت تفرض من وزارة المالية ووزارة الاتصالات، وأضاف أن التحول الرقمي يسير في مصر بخطى جيدة، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم عشرات الخدمات المرقمنة بالكامل في كل القطاعات بالتعاون مع الوزارات صاحبة الخدمة مثل خدمة الزراعة ورخص المرور وخدمات الإسكان وخلافه من الخدمات ويصل عدد الخدمات لـ168.