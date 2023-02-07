محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائز بالمركز الثالث في مسابقة القرآن.. يحفظ رقم الصفحة والآية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالب سعيد إبراهيم سعيد شويتة، 16 سنة، ابن مركز فوة، الفائز بالمركز الثالث بالفرع الثالث «حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم»، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف، وأعلنت نتائجها، اليوم الثلاثاء، كما تم اختبار الطفل المعجزة في معرفة رقم الصفحة، والآيات، والسورة، وبدايات الصفحات ونهايتها، وبداية الأجزاء ونهايتها، ووسط الصفحات، وبداية ونهاية الآيات.

المحافظ يُشيد بـ«شويته»

وأكد «نور الدين»، في بيان له، أن «شويتة»، يُعد نموذجاً متميزاً للطالب المتميز، فلم يكتف بحفظه لكتاب الله فقط، لكنه تميز في معرفة أرقام الآيات، والصفحات، والأجزاء، وبدايات ونهايات الآيات، مشيراً إلى أن الله سبحانه وتعالى يُعلى من شأن حفظة كتاب الله.

«شويته» حصل على مراكز متقدمة في مسابقات

ووجّه «نور الدين»، الشكر لأُسرة الطالب المعجزة «سعيد»، لرعايتها له، والاهتمام به، ومساعدته في حفظ كتاب الله، ليكون الثالث عالمياً، إضافة للعديد من المسابقات التي شارك بها وحصل من خلالها علي مراكز متقدمة علي مستوى المحافظة والجمهورية، خلال السنوات الماضية، خلال مشاركاته في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن نتيجة الفرع الثالث «حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم» في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، التي أسفرت عن فوز المتسابق سعيد إبراهيم سعيد شويته، 16 سنة، بالمركز الثالث في المسابقة، وسيتم تكريمه بشهادة تقدير، والمنتخب، وموسوعة الثقافة الإسلامية.