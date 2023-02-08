الأرصاد تكشف الأماكن الأكثر برودة في مصر اليوم.. وتحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية الأماكن الأكثر برودة في حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة تصل إلى حد الصقيع لا سيما في محافظات شمال الصعيد والتي سجَّلت درجات حرارة للصغرى أقل من 10 درجات في 7 محافظات، بالإضافة إلى منطقة كاترين التي سجلت درجة حرارة أقل من الصفر وسط توقعات بتعرضها إلى سقوط ثلوج.

المدن الأكثر برودة في طقس اليوم

وعن الأماكن الأكثر برودة في حالة الطقس اليوم أشار البيان إلى أن تكون الصغرى في محافظات الصعيد كالآتي:- في المنيا 5 درجات مئوية، الفيوم 7 درجات، أسيوط 4 درجات، سوهاج 5 درجات، قنا 7 درجات، الأقصر 7 درجات، الوادي الجديد 7 درجات، بالإضافة إلى كاترين حيث سجلت الصغرى بها سالب واحد تحت الصفر، وبلغت الصغري في نخل 4 درجات مئوية.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول طقس اليوم

وتشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظات شمال وجنوب الصعيد إلى طقس شديد البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، مع تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم.

كما أوضح البيان أن هناك نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة على جنوب البلاد مناشدة مرضى الجيوب الأنفية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم.