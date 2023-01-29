حالة الطقس اليوم في المحافظات: رياح وانخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن حالة الطقس اليوم في المحافظات تكون باردة في الصباح الباكر مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية على مدار اليوم وطقس مائل إلى البرودة ليلا وسط توقعات بنشاط حركة الرياح على بعض المحافظات، محذرة سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لتكون الشبورة الكثيفة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طقس بارد نهارا غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية ونشاط للرياح.

الظواهر الجوية في حالة الطقس اليوم في المحافظات

فيما تنشط الرياح على محافظات القاهرة الكبري حيث سجلت 25 كيلومترا في الساعة وسط توقعات بطقس بارد ليلا غائم نهارا معتدل نهارا.

وتنعدم تكون الشبورة على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد حيث يسود طقس معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع نشاط للرياح تصل إلى أقصي سرعة لها في جنوب سيناء حيث سجلت 28 كيلو متر في الساعة.

وتزداد فرص تكون الشبورة المائية على محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد حيث يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وعن درجات الحرارة اليوم في المحافظات سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في كاترين حيث سجلت 5 درجات كما سجلت أقل درجة حرارة للعظمي في السلوم حيث بلغت 19 درجة، كما انخفضت درجة الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد حيث سجلت أقل درجة حرارة الوادي الجديد وبلغت 10 درجات.