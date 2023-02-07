«الصحفيين» تطلق دورة «إدارة المنصات الرقمية وتعظيم الأرباح».. غدا

أعلنت نقابة الصحفيين، عن انطلاق دورة «إدارة المنصات الرقمية وتعظيم الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي» بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، غدا الأربعاء، وتشمل الدورة عددا من المحاور الرئيسية التي تعنى بإدارة المنصات الرقمية.

نقابة الصحفيين بالإسكندرية

ووفق بيان نقابة الصحفيين، فإن الدورة التدريبية، تأتي تحت رعاية الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين بالقاهرة، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب.

المحاور الرئيسية للدورة التدريبية

وتشمل الدورة جميع الزملاء الصحفيين بمحافظات «الإسكندرية ومطروح والبحيرة» وتضم الدورة العديد من المحاور الرئيسية وهي كالتالي:

- مهارات إدارة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

- مهارات التسويق الإلكتروني عبر منصات الـ«سوشيال ميديا».

- طرق وأدوات تحقيق الأرباح من المنصات الرقمية.

- مهارات استخدام أدوات مشروع فيسبوك للصحافة.

- مهارات تحقيق الأرباح من البث المباشر عبر «فيسبوك».

- الممارسات الصحفية الخاطئة عبر الـ«سوشيال ميديا».

-المدربة غادة سويلم خبيرة الإعلام الرقمي.