هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ترصد زلزالا في تركيا بقوة 4.9 درجة

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزات ارتدادية عدة خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، في وسط وشرقي تركيا تراوحت قوتها بين 4 إلى 4.9 على مقياس ريختر، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز» في نبأ عاجل لها.

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 7100 شخص

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا تجاوز 7100 متوفى عقب نحو يومين من وقوع الزلزال الذي بدأ أمس الاثنين وسط مساعدات عالمية لتركيا وسوريا.

انهيار كبير في البنية التحتية بسوريا وتركيا

وانهار جزء كبير من البنية التحتية في تركيا وسوريا بعد تسبب الزلزال في سقوط مستشفيات وبعض الأماكن الحيوية، حيث وصلت درجة الزلزال إلى 7.8 ريختر وسط حدوث ارتدادات في 13 دولة بجانب تركيا وسوريا، مع وجود توقعات بأن تكون الإصابات وأعداد القتلى أكثر خلال الساعات المقبلة، خاصة أن هناك آلافا حتى الآن تحت الأنقاض وسط مساعدات من هيئة الإغاثة الدولية للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة.