مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات طيران من 3 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 8 رحلات طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، قادمة من مطارات 3 دول أوربية هي ألمانيا وايطاليا والتشيك، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول.

مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات طيران

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، استعدادت سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 8 رحلات طيران قادمة من مطارات ألمانيا وايطاليا والتشيك، من المقرر وصولها على مدار اليوم، لافتًا إلى أن فرق العلاقات العامة ستكون في استقبال السياح بالورود في صالات الوصول.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق لاستقبال آلاف السياح وتخصيص أتوبيسات سياحية لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية، واستقبالهم بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف.

وأكد «عثمان» فى تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى منتجعات مرسى علم تزامنًا مع موجة البرد التي تشهدها الدول الأوروبية، وهروب السياح إلى شواطئ مرسى علم حيث الأجواء الدافئة شتاءً والطقس المعتدل.