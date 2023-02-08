«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. و«ثلوج» على جبل موسى وكاترين

سجلت محافظة القاهرة أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، أمس الثلاثاء، صاحبها نشاط في الرياح زاد الإحساس ببرودة الطقس، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة على عدّة مناطق، واليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، وحالة الطقس، في بيان رسمي عنها.

توقّعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، وتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبالنسبة لـ أماكن سقوط الأمطار اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متفطعة.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة، حيث تستمر على مدار يومي الخميس والجمعة، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وبالنسبة ليومي السبت والأحد تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، أما بالنسبة ليوم الإثنين فتكون خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.