طقس سوهاج اليوم: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والصغرى تسجل 5 درجات

انخفضت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في طقس سوهاج ليكون مائلا للبرودة نهارا، وبارد ليلا، في أدنى درجات حرارة وصلت لها درجات الحرارة العظمى والصغرى بسوهاج، منذ بداية فصل الشتاء، لتسجل العظمى 17 درجة مئوية، والصغرى 5 درجات مئوية، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس سوهاج اليوم

طقس سوهاج اليوم الثلاثاء يشهد نشوب رياح مثيرة للأتربة، على فترات متقطعة من اليوم، تصل سرعتها الى 11 كم بالساعة، ونسبة الرطوبة 39%، بينما تنعدم فرصة سقوط الأمطار على سوهاج اليوم، وفقا للأقمار الصناعية.

وتتابع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج طقس سوهاج كل ساعة للاستعداد لأي تغيرات جوية بطقس سوهاج، خاصة سقوط الأمطار، أو نشوب رياح مثيرة للأتربة، أو شبورة مائية تحجب الرؤية، ما يضع خطة طوارئ على طرق السفر الداخلية «الصحراوي الشرقي، والصحراوى الغربي».

طقس سوهاج غدا

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يستمر انخفاض درجات الحراراة في طقس سوهاج غدا، وتنصح المحافظة المواطنين بعدم تخفيف الملابس نهارا، لاستمرار الموجة الباردة التي تتأثر بها سوهاج.