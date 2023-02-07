«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات كافة، بسبب المنخفض القطبي الشديد البرودة القادم على مسطح البحر المتوسط جنوب شرق أوروبا على سطح البحر المتوسط، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع انخفاض فرص سقوط الأمطار، حيث تكون على السواحل الغربية للبلاد، كما سيعتدل نشاط الرياح على جميع انحاء الجمهورية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الفرص مهيأة لسقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، تتراوح شدّتها بين غزيرة إلى رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، وقد تختلف شدتها من محافظة لأخرى.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية وفق هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 - 09