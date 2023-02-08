درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية.. تحسن نسبي

تشهد حالة الطقس، اليوم الأربعاء، تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، وهدوء في سرعات الرياح، على جميع أنحاء الجمهورية، في حين تظل درجات الحرارة حول نفس المعدلات الأيام الماضية وحتى مطلع الأسبوع المقبل، بسبب المنخفض القطبي القادم على مسطح البحر المتوسط، وهو منخفض شديد البرودة قادم من جنوب شرق أوروبا، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم، سيكون باردا في الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناة، والوجه البحري والسواحل الشمالية وصولا لشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد، كما يستمر تكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد وحتى محافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير على مدن ومحافظات الجمهورية وفق للأرصاد الجوية.

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 09