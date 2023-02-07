عاجل.. أمطار غزيرة تضرب محافظة المنوفية وانخفاض في درجات الحرارة

سيطرت حالة من الطقس البارد على جميع مراكز محافظة المنوفية، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المدن والقرى .

سقوط الأمطار اليوم بمحافظة المنوفية

وكانت الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار اليوم ببعض مراكز محافظة المنوفية، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% على بعض الأماكن، بالإضافة إلى وجود طقس غائم جزئي.

حركة الرياح اليوم بمحافظة المنوفية

وتوقعت الهيئة هبوب رياح نشطة، على بعض مراكز المحافظة، على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن حركة الرياح تزيد من الإحساس ببرودة الجو.

درجة الحرارة اليوم بمحافظة المنوفية

وكشفت الأرصاد درجات الحرارة حيث تسجل مدينة شبين الكوم اليوم 16، للعظمى والصغرى 9 .

من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار في جميع فروع الشركة بالمحافظة، كما وجهت بالتنسيق مع كل المراكز والمدن وتلقي شكاوى المواطنين لحلها فورا .