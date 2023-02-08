حالة الطقس في المحافظات اليوم وأماكن سقوط الأمطار.. ثلوج ورياح

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أعلنتهما قبل قليل، هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، حيث تشير التوقعات إلى تكون غطاء سحابي ممطر على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، كما تسجل درجة الحرارة الكبرى على القاهرة 11 درجة مئوية، وتستمر فرص سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أشار خبراء الأرصاد، إلى ارتفاع درجة الصقيع في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على القاهرة وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط»، إلى سقوط أمطار بنسبة 30% مع نشاط للرياح.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشير الأرصاد، إلى أن الأمطار تصل إلى بعض المناطق في «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، على أن تكون خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري وهي «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، وتشهد هذه المحافظات أيضًا نشاطًا للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وفيما يتعلق بطقس شمال الصعيد، يشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث سجلت الصغرى أقل من 5 درجات في عدد من المحافظات، بينها أسيوط، سوهاج سجلا 4 درجات مئوية.

وهناك فرص لسقوط أمطار ثلجية على قمة جبل موسى وسانت كاترين، مع استمرار اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط، إذ يبلغ ارتفاع الأمواج 3.5 متر، وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظرًا لوجود رياح محملة بالرمال، لا سيما في محافظات السواحل الشمالية والقاهرة وسيناء والبحر الأحمر.

انخفاض درجات الحرارة في سوهاج

فيما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض في سوهاج اليوم، محققة أدنى درجات حرارة طوال فصل الشتاء، إذ سجلت العظمى 17 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة نهارًا، والصغرى 5 درجات، في طقس بارد ليلًا وساعات الصباح الباكر، بسبب تأثر المحافظة بموجة باردة منذ بداية الأسبوع، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على سوهاج، وفقًا للأقمار الصناعية، فضلًا عن احتمالية هبوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة من النهار بسرعة 18 كم بالساعة، بينما تسطع الشمس نهارًا، وتسجل الرطوبة 35%.