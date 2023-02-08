أستاذ كبد بقصر العيني: القضاء على قوائم الانتظار إنجاز يحسب لقطاع الصحة

قال الدكتور محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، إن قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات كانت تصل إلى سنوات، وقد يفقد المريض حياته قبل أن يحصل المريض على دوره في العلاج، أما الآن فالوضع تغير كثيرًا عن السابق، إذ أن قوائم الانتظار لا تطول سوى عدة أيام فقط، وليست أسابيع أو أشهر، مشيرا إلى أن القضاء على قوائم الانتظار إنجاز يضاف إلى إنجازات قطاع الصحة.

فحص أكثر من مليون ونصف حالة في كافة التخصصات الجراحية

وأضاف المنيسي في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أنه تم فحص أكثر من مليون ونصف حالة في كافة التخصصات الجراحية، والقضاء على قوائم الإنتظار إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي أضيفت بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة شهد العديد من الإنجازات خلال الآونة الأخيرة أبرزها القضاء على قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي، وكانت تلك الجهود محل إشادة منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة، فلم يكن هناك بيت بمصر يخلو من مريض بفيروس سي.

تنوع المبادرات الصحية

وأشاد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، بتنوع المبادرات الصحية كالسمنة والتقزم والقوقعة والضمور العضلي والكشف المبكر عن الأورام وقوافل للأماكن النائية، لافتًا إلى أن إدارة أزمة كورونا، نات إشادة منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الإنجاز في تصنيع الدواء داخل مصر متضمنة أدوية الكورونا.