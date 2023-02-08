أخصائي أوعية دموية: مبادرة «قوائم الانتظار» كلفت الدولة 17 مليار جنيه

قال الدكتور علاء الغمراوي، أخصائي القلب والأوعية الدموية، إن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» إنسانية عالمية، مشيرًا إلى أنه كان مسؤولا عن جراحات القلب في أحد مراكز القلب خلال بداية الألفية الثانية، وكان يجرى ترتيب المرضى طبقًا لصدور قراراتهم سواء كان علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي، لافتًا إلى أنه كان من الممكن وصول فترة الانتظار لعام من أجل عمل عملية قلب مفتوح للمرضى، وعندما كان يتم استدعاء بعضهم نجد أنهم توفاهم الله أو حدث مضاعفات كبيرة للقلب يصعب إجراء أي جراحات، كونها تشكل خطرا على المريض.

مرور 5 سنوات على انطلاق المبادرة

وأضاف «الغمراوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أننا اليوم نحتفل بمرور 5 سنوات على انطلاق مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» بعام 2018، مشيرًا إلى أن الدولة تكلفت 17 مليار جنيه من أجل إنقاذ المرضى الذين يحتاجون إجراء عمليات عاجلة في 11 تخصص مختلف غير جراحات القلب.

جهود الطاقم الطبي

وأشاد أخصائي القلب والأوعية الدموية، بدور طاقم فريق العمل الطبي الذي أدى إلى نجاح هذه المبادرة، لافتًا إلى أن الحالات العاجلة كانت تجرى على الفور، بينما حالات القلب المفتوح تجرى خلال 3 أو 4 أسابيع، موضحًا أن فلسفة هذه المبادرة جمعت كل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للشرطة وغيره، على إجراء العمليات ضمنها، كما أنه كانت يجرى توزيع الحالات بشكل مركزي دون أي تفرقة بين مريض وآخر.