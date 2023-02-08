إعادة فتح ميناء بوغاز بعد تحسن طقس الإسكندرية نسبيا.. واستمرار الأمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم، تحسنًا ملحوظًا من حيث انخفاض نسبة ارتفاع الأمواج، وهو ما تبعه إجراء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإعادة فتح البوغاز في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، إذ عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها، إلا أن الطقس لا يزال غير مستقر من حيث الأمطار.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الإسكندرية اليوم، فإنه يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، خاصة على مناطق من غرب وشمال المحافظة، كما يصاحبها اضطراب الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 40-60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 - 3.5 متر.

فتح بوغاز الميناء بعد تحسن طقس الإسكندرية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، باستمرار متابعة الرصدات الجومائية تحسبًا لأية تقلبات جوية قد تطرأ مع طقس الإسكندرية اليوم، وتستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

يذكر أن اليوم السابق على غلق البوغاز مباشرة، 5 فبراير، شهد معدل إشغال أرصفة غير مسبوق حيث تراكت على أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة 51 سفينة، بنسبة إشغال بلغت 81%، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة، نشاطًا في حركة الملاحة بالميناء.