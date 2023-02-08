مصرع نجار سقط أثناء عمله بقرية محلة بشر في البحيرة

لقي قبل قليل، نجار مصرعه جراء سقوطه في أثناء عمله بقرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع نجار في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد استقبال المستشفى جثة نجار جراء سقوطه في أثناء عمله بقرية محلة بشر، إذ أصيب بنزيف من الأنف والأذن وجروح متهتكة بالرأس والجسم وتوقف بعضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلب رئوي ولكن دون فائدة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحُرر محضرًا بالواقعة.

تحديد هوية النجار المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة نجار «مختار علي محمود عبده»، 40 سنة، مقيم بمنطقة الأصلاب التابعة لقرية محلة بشر بمركز شبراخيت، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى شبراخيت العام، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.