«أمن القاهرة» يكشف هوية 5 جثث مجهولة عثر عليها في 5 مناطق

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف هوية 5 جثث مجهولة عثر عليها في مدينة نصر، والخليفة، ومصر القديمة، والمطرية، والقطامية، وتبين أن إحداها بسبب حادث سيارة، وأخرى «مرضي»، و3 بسبب شبهه جنائية، وجرى ضبط المتهمين المتسببين في الوقائع، واستدعاء أسرهم لإنهاء إجراءات استلام الجثامين لدفنها.

مدينة نصر

كانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة مجهولة لشاب دهسته سيارة في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وكشفت التحريات أنه يدعى «زكريا. م. ث»، وبفحص كاميرات المراقبة جرى تحديد السيارة وقائدها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه، واستدعت الأجهزة الأمنية أسرة المجني عليه واستلمت الجثمان.

الخليفة

كما عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات توصلت التحريات إلى أن الجثة لشخص يدعى «سيد. م. ع» في العقد الخامس من العمر، وجرى استدعاء أسرته، وتبين أنه ترك المنزل وظل مقيم بالشارع للتسول، وإستلمت الأسرة الجثمان لدفنه.

مصر القديمة

وفي أحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طفلة حديثة الولادة، وعقب جمع المعلومات تبين أن شاب وفتاة وراء إلقاء الجثة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

المطرية

وفي المطرية عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طفل حديث الولادة، داخل كيس بلاستيك ملقى في القمامة، وعقب تفريغ الكاميرات جرى رصد سيدة أثناء إلقاء الجثة، وبعد تقنين الإجراءات جرى ضبطها واعترفت بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها، وانتدبت الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

القطامية

وتلقت الأجهزة الامنية بالقاهرة بلاغا من أحد عمال النظافة بالعثور على جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة، وتبين أن سيدة وراء ارتكاب الواقعة، وجرى ضبطها وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.