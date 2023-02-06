العثور على جثة مجهولة الهوية لمسن في السلام.. والتحريات: بسبب مرض معد

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن مجهول الهوية في أحد الشوارع بمنطقة النهضة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وجري نقل الجثة الي مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، إلا أنَّ الطب الشرعي اكتشف من خلال التحليل المبدئي للجثة قبل البدء في تشريحها أنَّ المتوفي مصاب بمرض معدي وفيه خطر على العاملين والطبيب الشرعي في حالة تشريح الجثة.

واكتفت النيابة العامة بالكشف الظاهري، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفي ومطابقة بصماته بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الامن العام في محاول لكشف هويته، كما قررت النيابة العامة تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان بلاغا بالعثور على جثة مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد الخامس من العمر، وتبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين أنَّه مجهول الهوية ولا توجد مستندات تدل علي هويته، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.