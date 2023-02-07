أستاذ أوبئة: تطبيق على الموبايل لفحص المريض إلكترونيا قبل التوجه للمستشفى

قال الدكتور إسلام عنان استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق الرعاية الصحية الأولية، من خلال تطبيق على الموبايل يُمكن المريض من التواصل مع طبيب الأسرة، إذ يمكنه التطبيق من خلال الدخول على الإنترنت من التسجيل، كما يمكن أن يقوم بالفحص الطبي من خلال تطبيق «زووم»، إضافة إلى الأسئلة التي يطرحها الطبيب من خلال المحادثة.

توجيه المرضى للتخصص الطبي الصحيح بعد الفحص الإلكتروني الأولي

وأضاف عنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن فحص المريض من خلال التطبيق عبر الإنترنت يكون فعالا في مرحلة الرعاية الأولية فقط، إذ أن الفحص الأولي يمكن المريض من التعرف على التخصص الطبي الذي يحتاجه، مشيرًا إلى أن تسجيل المريض كافة البيانات على التطبيق، يعفيه من التسجيل مرة أخرى بالمستشفى.

حصول المريض على التقارير الطبية إلكترونيًا

وأوضح استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن المريض يتم توجيهه داخل المستشفى إلى الطبيب المختص دون الحاجة إلى أي أوراق أخرى، لافتًا إلى أنه حال احتياجه إلى تحاليل يتم إجرائها دون أوراق ومن خلال التطبيق: «حصول المريض على العلاج واكتمال دورة العلاج يتم دون أوراق، كون جميع التقارير خلال مرحلة العلاج سيتم تسجيلها إلكترونيًا».

الفحص الإليكتروني سيوفر الإحصائيات الطبية للمرضى بمصر

وأشار إلى أن التسجيل الإلكتروني لكافة التقارير الطبية خلال رحلة علاج المريض ستوفر سجلات صحية إلكترونية، ومن خلال المعلومات المتوفرة في هذه السجلات يمكن اتخاذ القرارات الصحيحة الخاصة بالمريض، والتعرف على نسب الإصابة بالأمراض المختلفة، وهي المشكلة التي عانت منها مصر لفترات طويلة، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية الصحية التي وفرت المعلومات عن 90 مليون مواطن مصري.