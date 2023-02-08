أمطار تضرب مطروح والساحل الشمالي.. والدفع بفرق الطوارئ

تتساقط أمطار غزيرة على محافظة مطروح وبطول الساحل الشمالي الغربي، بدءًا من حدود محافظة الإسكندرية شرقًا ومرورًا بالعديد من المدن والقرى، ومنها الحمام وسيدي عبد الرحمن والعلمين والعالمين الجديده وغزالة والضبعة وفوكا وجلالة وجميمة ورأس الحكمة وباغوش وسيدي حنيش وسملا والجراولة ومرسى مطروح، وحتى أقصى المناطق الغربيه في النصر وأبو لهو والمتاني والزغيرات والنجيلة وشماس والزبيده والقطراني وسيدي براني والمقتلة وأبو غليلة وبقبق وأبو زريبة والسلوم.

حالة الطقس في مطروح

وتشهد حالة الطقس اليوم في مطروح، انخفاضًا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح مع انتشار السحب الركامية في سماء المدن المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

الدفع بفرق الطوارئ

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه مع سقوط أمطار والبرودة في الجو خلال الساعات الأخيرة، جرى الدفع بفرق الطوارئ والتدخل السريع من مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسحب المياه من بؤر التجمعات على جميع الطرق الداخلية بالمدن الساحلية والتعامل معها.

متابعة جميع مدن مطروح

وأضاف محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ المحافظة استعدت جيدًا لمواجهة سوء الأحوال الجوية من خلال التنسيق بين جميع الجهات والأجهزه المعنية، والتعامل الفوري مع جميع المتطلبات بالإضافة إلى تشكيل غرفه عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لإدارة الأزمات وغرف عمليات بمجالس المدن، للرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم والتعامل معها بشكل سريع، والمتابعة على مدار الساعة في جميع مدن المحافظة.