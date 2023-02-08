أمطار غزيرة تضرب أحياء الإسكندرية فجر اليوم.. رياح شديدة وبرودة الطقس

تشهد محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على فترات متقطعة مع بداية منتصف الليل، وذلك على حي المنتزه أول والمنتزه ثان، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة بالمحافظة.

ويستمر نشاط للرياح على كل أنحاء المحافظة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كما تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة في التكاثر على مناطق متفرقة بالإسكندرية.

انخفاض في درجة حرارة طقس الإسكندرية

وبلغت درجة حرارة طقس الإسكندرية 16 درجة مئوية كبرى و20 درجة مئوية صغرى، ما أدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على ساحل عروس البحر، وتتراوح سرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة ووصل ارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار مع انخفاض في درجات الحرارة.

رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى في كل أنحاء المحافظة، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أعلنت عن سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60%.