طقس كفر الشيخ اليوم: أمطار خفيفة إلى متوسطة واضطراب الملاحة البحرية

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، واضطراب الملاحة البحرية، في البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، طقساً بارداً في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً، بارد ليلاً، وذلك على كل الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويرجح الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء العظمى 16 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 10 درجات، وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء كفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، خلال الأسابيع المقبلة، لمواجهة التغيرات المناخية، حتى انتهاء موسم الشتاء.