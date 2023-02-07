الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. أمطار ثلجية وتحذير لـ3 فئات

حالة الطقس غدا في المحافظات رصدتها هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، حيث تُشير التوقعات إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار على بعض المحافظات، مع تكون صقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، مع تكون الثلوج على بعض قمم الجبال مثل جبل موسى وسانت كاترين.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد تعرض القاهرة الكبرى إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا مع فرص لسقوط الأمطار وطقس غائم جزئيا وسجلت درجات الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، فيما سجلت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طقس مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم وسقوط أمطار تصل إلى 30%، وبلغت سرعة الرياح 28 كيلو مترا في الساعة، وسجلت العظمي 15 درجة والصغرى 11 درجة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في المحافظات التي تقع جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء يكون مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم، وسقوط أمطار وسجلت العظمى 16 درجة والصغرى 10.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية فرصا أكبر لسقوط الأمطار وتنخفض درجات الحرارة الصغرى حيث سجلت 9 درجات والعظمى 16 درجة وتزداد نشاطا للرياح حيث بلغت 30 كيلو متر في الساعة.

وتنشط الرياح في جنوب سيناء والبحر الأحمر حيث سجلت 36 كيلو متر في الساعة، فيما بلغت الصغرى 12 درجة والعظمى 20 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب وشمال الصعيد حيث سجلت الصغرى في الشمال 5 درجات للصغرى والعظمى 17 درجة.

وجاءت العظمى في جنوب الصعيد 20 درجة مئوية وبلغت الصغرى 9 درجات والرياح 28 كيلو مترا في الساعة مع طقس غائم جزئيا.

وما زالت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية قائمة لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع تحذيرات حول اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط نظراً لارتفاع الأمواج.