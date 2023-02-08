استقرار أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارتي التموين والزراعة

استقرت أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة بالأسواق المحلية المختلفة، وفق ما كشفت عنه شعبة القصاصين بالغرف التجارية، كما استقرت أسعار اللحوم أيضا فى المنافذ التابعة لوزارة التموين والزراعة، والتي سوف تستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية:

أسعار اللحوم اليوم

وشهدت أسعار اللحوم اليوم في المنافذ المختلفة سواء التابعة لوزارة الزراعة أو التموين أو أهلا رمضان استقرار ملحوظا على النحو التالي:

- تتراوح أسعار اللحم البتلو بين 200 و240 جنيها.

- تتراوح أسعار اللحم المفروم بين 200 و240 جنيها.

- سعر الكبدة بين 200 و250 جنيها.

- السجق البلدي بين 150 و180 جنيها.

- عرق التربيانكو فى محلات الجزارة بين 200 و250 جنيها.

- البوفتيك في محلات الجزارة من 180 و200 جنيه للكيلو.

- الموزة الكندوز في محلات الجزارة بين 200 و220 جنيها.

- اللحم الجملي في محلات الجزارة بين 160 و200 جنيه.

- اللحم المفروم العادى في محلات الجزارة بين 200 و240 جنيها.

- البتلو في محلات الجزارة بين 200 و240 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم داخل منافذ وزارة التموين

- البلدي الطازج فى منافذ التموين 140 جنيها للكيلو.

- المفروم البرازيلي في منافذ التموين 115 جنيها للكيلو.

- المجمد البرازيلي في منافذ التموين 135 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ الزراعة

- اللحم البلدي بلغ سعره اليوم 140 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي بلغ سعره اليوم 115 جنيها.

- اللحم المجمد البرازيلي بلغ سعره اليوم 135 جنيها.

- اللحم الطازج بلغ سعره اليوم بـ135 جنيها.