«الأرصاد»: اعتدال حركة الملاحة في «المتوسط».. وأمطار خفيفة ومتوسطة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، ستكون بين خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر البحر المتوسط لشمال الوجه البحري، مرورا بمحافظة مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط ورفح والعريش، وتمتد الأمطار لبعض المناطق بمحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة وتكون أمطارا خفيفة، كما تمتد الأمطار الخفيفة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

اعتدال حركة الملاحة نسبيا في البحر المتوسط

وأضافت أن مجمل أمطار اليوم في أغلب المناطق لن يؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، لافتة إلى أنّ حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط تعتدل نسبيا، ووصل ارتفاع الأمواج الأيام الماضية إلى 6 أمتار، واليوم ارتفاع الأمواج يكون بين الـ2.5 متر لـ3.5 متر، ومازال البحر مضطربا ولكنه أقل مما شهدناه الأيام الماضية.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية بداية مع يومي الخميس والجمعة، مع تكون الضباب والشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

غانم: عدم وجود أتربة لمدة 72 ساعة مقبلة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى، أنّه بداية من اليوم ولمدة 72 ساعة مقبلة، لا توجد أي أتربة أو رمال مثارة وسرعات الرياح تتراوح بين 10و20 كيلومترا في الساعة، مشيرة إلى اعتدال سرعات الرياح، وأنه منذ الغد سيكون هناك زيادة في فترات سطوع آشعة الشمس، وحدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين17 و18 درجة مئوية، والشعور بالاعتدال خلال فترات النهار ولكن مع انخفاض درجات الحرارة ليلا.

ذروة فصل الشتاء في شهر فبراير

وأكدت «غانم» أننا مازلنا في فصل الشتاء، وأن ذروته تكون في شهر فبراير، وانتهائه سيكون في 20 مارس، لافتة إلى أنه حتى هذا التوقيت، سنشعر بالتقلبات الجوية في درجات الحرارة وموجات البرودة، ومع شهر مارس تبدأ تدريجيا في الارتفاع.