«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للبرودة نهارًا وأمطار بالمحافظات الساحلية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة اليوم على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة، وتسجل محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة مئوية اليوم، في حين تسجل السواحل الشمالية 15 درجة، ومدن جنوب سيناء 20 درجة، وشمال الصعيد 17 درجة، وجنوب الصعيد 20 درجة.

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، أن نشاط الرياح مستمر على السواحل الشمالية الشرقية ومدن جنوب سيناء، وعلى مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية وفقًا للأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 09