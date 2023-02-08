«الأرصاد الجوية» تعلن حركة الرياح في أول أيام أمشير: نشيطة شمالا

طالما كان شهر أمشير والمعروف بـ«أبو الزعابيب»، يتميز بطابع شتوي فريد، إذ تنشط فيه الرياح المثيرة للرمال والأتربة بشكل كبير، الأمر الذي يجعلها تنتشر في الأجواء، ما يسبب الحساسية للكثير من مرضى جيوب الأنفية، لذا تحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية في هذا الشهر تحديدا على رصد حركة الرياح بشكل يومي، وتوجه النصائح لمرضى الحساسية لتجنب الأماكن التي تنشط فيها الرياح.

حركة الرياح في أول أيام شهر أمشير

وفي أول أيام شهر أمشير، أشارت الهيئة إلى نشاط حركة الرياح في كافة المناطق، وحددت مدى سرعتها حتى يستطيع المواطنون اتخاذ الحذر حيالها، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنّ يكون هناك نشاط للرياح أقل نسبيا من نشاطها خلال الأيام الماضية، مما يقل الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، ولكنها تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح لتتراوح بين 40 و60 كم في الساعة، ويؤدي إلى إرتفاع الأمواج البحرية ليتراوح بين 2.5 و 3.5 مترا.

حركة الرياح خلال الأيام المقبلة

وبالنسبة لثاني أيام شهر أمشير غدا الخميس، تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم الجمعة، أما بالنسبة ليومي السبت والأحد، فتنشط على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، لتعود يوم الإثنين بنشاطها على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في أول أيام شهر أمشير

وأوضحت الهيئة تفاصيل حالة الطقس في أول أيام شهر أمشير، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارا على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا على القاهرة وشمال البلاد، شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، ويتكون الصقيع على الوادي الجديد وشمال الصعيد والمزروعات في وسط سيناء.