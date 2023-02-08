«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس شديد البرودة ليلا «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث شهدنا أمس وأول أمس حالة من التقلبات الجوية بسبب منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط ومع حركة المنخفض الجوي تجاه بلاد الشام، بدأ يؤثر على الحالة الجوية ويجعلها في تحسن خصوصا وأن بالأمس كان هناك نشاطا للرياح سرعتها وصلت لـ50 كم/الساعة، مما يجعلنا نشعر أكثر بالتقلبات الجوية وبرودة الطقس، ولكن من اليوم نشعر باعتدال بسرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وسرعات الرياح يجعلنا نشعر بالتحسن النسبي بالطقس، ولكن تظل درجات الحرارة منخفضة.

درجات الحرارة على القاهرة تسجل 16 درجة مئوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة خلال فترات النهار تسجل 16 درجة مئوية لأن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ونشعر بالبرودة خلال فترات الصباح الباكر، وخلال فترات الظهيرة والتقدم بساعات النهار نشعر بالأجواء المائلة للبرودة على المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما نشهد أجواء معتدلة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء.

نشعر بالانخفاض مرة أخرى بدرجات الحرارة ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنه مع دخول فترات الليل نبدأ نشعر بالانخفاض مرة أخرى بدرجات الحرارة، ويكون ملحوظ بشكل كبير انخفاض درجات الحرارة، خصوصا في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، حيث تكون حالة الطقس شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية ومحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد ويتكون الصقيع على المزروعات بفترات الليل بسبب الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة لـ1 تحت الصفر و2 تحت الصفر.