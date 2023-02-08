أسعار الأرز في المحافظات اليوم.. تراجع 50 جنيها لكل طن

سجلت أسعار الأرز في المحافظات اليوم، تراجعا للبعض من أصنافها، وذلك وفقًا لتداولها من خلال عمليات البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر بمحافظات مصر.

أسعار الأرز بالمحافظات اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز بالمحافظات اليوم، شهدت تراجعًا جيدًا بما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين، حيث سجلت أسعارها التالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألفًا و350 جنيهًا، وسط تراجع بواقع 50 جنيهًا لكل طن.

- استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة ليسجل 10 آلاف و800 جنيه.

- استقر سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة ليسجل 14 ألفًا و900 جنيه.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» 12 ألفًا و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيهًا لكل طن.

- استقر سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» لليوم الثالث على التوالي، ليسجل 15ألفًا و250 جنيهًا.

أسعار الأرز بالمحافظات اليوم والمنزرع

وأوضح «عبدالغفار» أنّ أسعار الأرز بالمحافظات اليوم، شهدت حركة تداول وبيع ممتازة وسط استقرار وتراجع في أسعارها، مشيرًا إلى أن المنزرع من محصول الأرز خلال العام المنقضي 2022، حقق إنتاجية بلغت 6 ملايين و500 ألف طن أرز شعير، موضحًا أنّ محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 40% من إجمالي المحصول المنزرع بالمحافظات.