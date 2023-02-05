أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. تراجع في بعض الأصناف

سجلت أسعار الأرز اليوم بالمحافظات تراجعا في بعض أصنافها من الأرز، وذلك وفقا لعمليات البيع والشراء، التي قد تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر بمحافظات مصر، اليوم الأحد.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهد منها الأرز الشعير رفيع الحبة حركة تداول كبيرة للغاية، حيث جاءت أسعارها التالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة لليوم بـ 11 ألفا و350 جنيها.

- كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة ليسجل 10 آلاف و700 جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض السائب عريض الحبة 14 ألفا و800 جنيه.

- تراجع سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب 12ألفا و150 جنيها، وسط تراجع بلغ 50 جنيها لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة بـ 15 ألفا و150 جنيها، وسط تراجع بواقع 50 جنيها لكل طن.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات الأحد

وأوضح الرفاعي، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات قد سجلت حراك كبير للغاية في عمليات البيع والشراء للأرز الأبيض خاصة الأرز عريض الحبة المعبأ في شكائر.