قائمة ممنوعات في مسرحية «ريا وسكينة» بسبب شادية.. «الإفيهات» خط أحمر

دلوعة السينما المصرية، وأهم فنانات جيلها، برعت في السينما والدراما والمسرح، وتألقت في الغناء، لتسطر اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الفن المصري، وامتدت أعمالها لعشرات السنين، فهي «فاطمة» في موعد مع الحياة، و«حكمت» في بنات حواء، واليوم الثامن من فبراير، تحل ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الراحلة شادية.

الممنوع في «ريا وسكينة» بسبب شادية

تعد مسرحية «ريا وسكينة»، أحد أبرز أدوار شادية، وكانت أول تجربة لها في المسرح، بعد جولات طويلة في رحاب السينما، وخلال لقاء للفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، قبل وفاته، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، كشف عن أمر كان ممنوعًا خلال أحداث «ريا وسكينة»، فلم يكن يستطيع أبطال المسرحية الارتجال أو إطلاق أي «إفيه».

أوضح «مدبولي»: «مش هنقدر نرتجل قدام الفنانة شادية، لأنها مش هتعرف ترد علينا في نفس موضوع الارتجال، إحنا في المسرحيات ما بنصدق فعلًا نلاقي إفيه كويس نقوله، ممكن اللي قدامي يرد عليه كويس، وممكن يرد رد تاني، بس في النهاية مايخلّش بموضوع العمل اللي بنعمله، أو موضوع الشخصية».

كان يحاول «مدبولي» وأبطال المسرحية المحافظة على وجود الفنانة القديرة شادية بينهم: «لازم أحافظ على إن شادية تشتغل معانا، وماتضايقش مننا، أو تسيب الشغل وتمشي، أو نبقى في وادي وهي في وادي تاني، لكن إحنا محاولناش أبدًا إننا نخرج عن النص، والدنيا كانت مظبوطة جدا جدا».

تصرفات لا يفعلها «مدبولي» أمام «شادية»

كشف عبد المنعم مدبولي، أن هناك كثير من التصرفات التي لم يكن يستطيع فعلها أمام شادية: «ممكن أعمل مع صديق وبتاع، لكن دي لا، ماحرجهاش عشان هترد عليا وبتاع، في حاجات كانت بترد عليا فيها، لأني بعملها بالحركة، زي تقولي ماتخبطش على الباب كده، أقوم أمسح بإيدي على الباب كده».

«شادية» إضافة كبيرة لمسرحية «ريا وسكينة»

كانت شادية إضافة كبيرة لأحداث مسرحية «ريا وسكينة»، وكان الجمهور يأتي لمشاهدتها، بحسب مدبولي: «الناس كلها بتتفرج عشان تشوف النجمة اللي عملت في السينما حاجات كتير، تشوفها لحم ودم، ومعانا قدرت تثبت الاتنين».