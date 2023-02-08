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اعتزال خالد الفايد مطرب ذا فويس كيدز: «أرجوكم محدش يقولي غني تاني»

كتب:

ضحى محمد
11:15 ص | الأربعاء 08 فبراير 2023
خالد الفايد

خالد الفايد

أعلن مطرب ذا فويس كيدز خالد الفايد، اعتزاله الغناء نهائيا، مطالباً جمهوره بعدم طلب الغناء منه مرة ثانية، مشيراً إلى أنه لا يريد أموالا ولا شهرة ولا علاقات.

اعتزال مطرب ذا فويس كيدز الغناء

وكتب خالد الفايد عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»: «أرجوكم محدش يقولي غني تاني كفاية بجد مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أي سراب من ده كله».

آخر أعمال خالد الفايد

وقد اشتهر خالد الفايد من خلال برنامج ذا فويس كيدز، وآخر أعماله الفنية أغنية «أنا حد جديد»، الذي طرحها على اليوتيوب وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.