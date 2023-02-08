فريق طلاب الجامعة الأمريكية يطور برامج تدريب لتعزيز السلامة في مواقع البناء

نجح فريق من أساتذة وطلاب الدراسات العليا بقسم هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تطوير برامج تدريب لتعزيز السلامة في مواقع البناء باستخدام تقنية الواقع الافتراضي Virtual Reality، حيث يرتدي طلاب هندسة التشييد نظارات الواقع الافتراضي لاستخدام البرامج ومحاكاة العمل في مواقع بناء الكباري والمباني عالية الارتفاع، للتدريب على إجراءات السلامة وتجنب الأخطاء الأكثر شيوعا، وهي السقوط، والإصابات، والانزلاق والتعرف على السلامة العامة في مواقع البناء.

طلاب الجامعة الأمريكية

وقال الدكتور أسامة حسني، أستاذ هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية في القاهرة: «تشهد صناعة البناء في جميع أنحاء العالم ارتفاع معدل الوفيات، حيث أظهرت أحدث الدراسات أنّ نحو 60 ألف حالة وفاة تحدث سنويا في العالم نتيجة حوادث البناء، ولم يعد الاهتمام في هذا المجال يتعلق بعناصر الوقت، والتكلفة والجودة فحسب بل يتعلق أيضًا بالسلامة في مكان العمل".

وقال الدكتور إبراهيم أبو طالب، أستاذ مساعد بقسم هندسة التشييد بالجامعة: «كان الطلاب يتدربون على السلامة في مواقع البناء بالشكل التقليدي من خلال المحاضرات والكتب الدراسية، ولكننا طورنا برامج جديدة للتدريب على السلامة تعتمد على الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتتناول المخاطر المحتملة المرتبطة ببعض المشروعات الأكثر خطورة في عالم البناء».

الواقع الافتراضي

وأضاف أبو طالب، أنّه طبقا للدراسات السابقة تبيّن أنّ عدم الحصول على تدريب جيد هو السبب الرئيسي لحدوث وفيات في مواقع البناء، لذلك قد يساعد التدريب باستخدام برامج الواقع الافتراضي في إنقاذ الأرواح حتى في ظل وجود مواقع بناء غير آمنة، ويزداد الاهتمام عالميا ببرامج التدريب القائمة على الواقع الافتراضي في عالم التشييد والبناء، ما ساهم في زيادة عدد الدراسات العلمية حول فعالية هذا التدريب مقارنة بالتدريب التقليدي».

وأجرى فريق العمل اختبارات تجريبية للبرامج التي تم تطويرها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال مقارنة أداء طلاب البكالوريوس في قسم هندسة التشييد الذين تلقوا تدريب الواقع الافتراضي بأداء أولئك الذين تلقوا التدريب بالطريقة التقليدية، حيث أظهرت الاخبارات فعالية التدريب القائم على الواقع الافتراضي في تعزيز فهم الطلاب لمفاهيم السلامة.

وعرض فريق الجامعة نتائج الاختبارات حول نماذج التدريب على السلامة في مؤتمر أبحاث التشييد التابع للجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين في فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي مؤتمر الجمعية الكندية للهندسة المدنية في كولومبيا البريطانية بكندا.