هنيدي: سيناريو «صعيدي في الجامعة الأمريكية 2» قريبا.. ودعوة أمي سبب نجاحي

أكد الفنان محمد هنيدي أنه بصدد تقديم الجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» بنفس فريق العمل، مؤكدًا أن الكاتب الدكتور مدحت العدل أوشك على الانتهاء من السيناريو، مشيرًا إلى أنه كتب عملا جيدا سينال إعجاب الجمهور.

كثير ساعدوه في بداية حياته الفنية

وقال هنيدي خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج «أسرار النجوم» المذاع عبر إذاعة وقناة «نجوم إف إم»، إن كثيرا ساعدوه في بداية حياته الفنية ولم يقف أحد في طريقه أو يتحداه كما يقول البعض، لافتًا إلى أن الجميع كانوا يساعدونه ويشجعونه، مرجعًا ذلك لدعوة والدته له «دعوة أمي يحبب فيك كل من تولي عليه»، متذكرًا الفنان سيد زيان والمنتج أحمد الإبياري والفنان الراحل فريد شوقي والمخرج سمير عمارة والفنان عادل إمام الذي وقف بجواره في فيلم بخيت وعديلة.

المنصات لن تؤثر على السينما

ونفى هنيدي إمكانية تأثير منصات العرض الإلكترونية على دور العرض السينمائية، مؤكدًا أن دور السينما تزيد بشكل كبير وكل يوم يتم افتتاح دار عرض سينمائي جديدة، مشددًا على أن المنصات لن تلغي دور السينما.

وأشاد هنيدي بالتجارب المسرحية الحالية مشيرًا إلى أنه ينوي تقديم رواية على شكل مسرحية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه ينوي عرض هذه المسرحية في موسم عيد الفطر المقبل.